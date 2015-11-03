الحمل يؤثر على الحالة النفسية للنساء.. اعرفى الأسباب والعلاج

أسباب التغيرات النفسية للمرأة فى فترة الحمل

فى فترة الحمل تتعرض المرأة للعديد من التغيرات التى تشمل جميع أعضاء الجسم، وبجانب الأعراض والتغيرات العضوية، تتعرض المرأة أيضا فى فترة الحمل لبعض التغيرات النفسية.>عن أهم الأسباب التى تقف وراء التغيرات النفسية التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل، يقول استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، إن التغيرات الكبيرة فى نسبة هرمونات الأنوثة بجسم المرأة أثناء فترة الحمل، تعد السبب الأساسى لتعرضها للتوتر النفسى فى الحمل.

كما أن تغير ملامح الجسد لدى المرأة فى فترة الحمل كزيادة الوزن وظهور علامات الكلف والخطوط البيضاء على البشرة، تعد من العوامل التى تساهم أكثر فى تدهور حالتها النفسية.

علاج التوتر النفسى فى الحمل

>عن أهم الوسائل التى تساعد النساء على الحد من أعراض التوتر النفسى، أثناء فترة الحمل يؤكد عطية أن الدعم والمشاركة من الآخرين من أهم الوسائل التى تساعد المرأة على تجاوز المشاكل النفسية فى فترة الحمل.

كما ينصح أيضا بممارسة الرياضة فى الهواء الطلق بعد استشارة الطبيب المتابع لحالة الحمل، وبما يتلاءم مع الحالة الصحية للمرأة.

وبالطبع فإن الحفاظ على الوزن فى الحدود الطبيعية أثناء فترة الحمل، وتناول الغذاء الصحى من أهم العوامل المساعدة على تجنب تعرض المرأة للتوتر والمشاكل النفسية فى فترة الحمل.