خالد علم الدين: مبارك حقن دماء المصريين.. وكان أرفق بشعبه من السفاحين "بشار" و"القذافي"

المستشار السابق للرئيس لـ"الوطن": النظام الحالي يعاني المشكلات بغض النظر عن تقييم مبارك

كتب : محمد شنح منذ 32 دقيقة

خالد علم الدين

علق الدكتور خالد علم الدين، مستشار رئيس الجمهورية السابق، والقيادي بحزب النور السلفي، على تصريحات الرئيس السابق حسني مبارك التي انفردت "الوطن" بنشرها في عددها الصادر اليوم، حول اتخاذه قرار التنحي حفاظا على أرواح المصريين، قائلا: "مبارك لم يكن مثل القذافي وبشار الأسد، بل كان أرفق بشعبه من هؤلاء السفاحين"، ولكن هذا الكلام لا يمنحه البراءة في التهم الموجهة إليه ولكنه بلا شك حقن دماء المصريين، وما فعله لا يقارن بما يحدث في سوريا، الآن وما حدث في ليبيا، فما حدث بمصر أشبه بالسيناريو التونسي.

وأضاف علم الدين، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن تقييم الرئيس السابق لأداء النظام الحالي في مصر، لا يمكن أخذه على أنه تقييم عادل، ولكن بغض النظر عن تصريحات مبارك فإن النظام الحالي يعاني من عدة مشكلات.

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