جمال زهران: الانفراد بتسجيلات "مبارك" تأكيد لمصداقية "الوطن"

كتب : منى السداوي منذ 31 دقيقة

جمال زهران

أشاد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، بانفرادات "الوطن"، حيث قال إنه لم يشك للحظة فيما نشرته الجريدة في عددها الصادر بتاريخ الأحد 12 مايو 2013، وما تنشره الآن من تسجيلات لمبارك تأكيد التأكيد لمصداقية الجريدة.

وأضاف زهران في تصريح لـ"الوطن" أنه يرفض التعليق على أي تصريح يخص مبارك أو مرسي، لأنهما امتداد لنظام فاسد واحد، كما رفض إهدار الوقت في كلام رجل مخلوع من منصبه نتيجة لأفعاله المشينة وتصرفاته مع المصريين.

يمكنك مشاهدة الملف التفاعلي على الرابط التالي:

http://www.elwatannews.com/hotfile/details/285

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