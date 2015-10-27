الاتحاد الأوروبى يدعو نتانياهو وعباس لاستقبال مبعوثى الرباعية بسرعة

دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فديريكا موجيرينى الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلى والرئيس الفلسطينى محمود عباس لاستقبال ممثلى اللجنة الرباعية الدولية "فى الأيام المقبلة" بغية استئناف مفاوضات السلام.

وقالت موجيرينى التى التقت نتانياهو وعباس فى الأيام الأخيرة، أمام البرلمان الاوروبي، "طلبت من نتانياهو وعباس استقبال مبعوثى اللجنة الرباعية فى الأيام المقبلة، وليس فى الأسابيع المقبلة"، ومنذ تسلمها مهامها قبل سنة تبذل الدبلوماسية الأوروبية قصارى جهودها لإعادة اطلاق اللجنة الرباعية للشرق الأوسط (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الاوروبى والأمم المتحدة) التى تأسست فى 2002 لكنها لم تنجح فى اعادة دينامية عملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين.

وقد استقبلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، المانح الاول للمساعدات للسلطة الفلسطينية، مساء الاثنين فى بروكسل الرئيس الفلسطينى لبحث "تدابير ملموسة على الأرض" من أجل اعادة الهدوء، وألتقت موجيرينى الخميس رئيس الوزراء الاسرائيلى فى برلين.

واجتمعت اللجنة الرباعية للمرة الأخيرة الجمعة فى فيينا على مستوى وزراء الخارجية، وأضافت موجيرنى محذرة أمام النواب الأوروبيين فى ستراسبورغ " أن لم يتعاونا لوقف العنف فإن وضع الشعبين (الفلسطينى والاسرائيلي) لا يمكن إلا أن يزداد سوءا".

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