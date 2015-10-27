البحرية الليبية تنجح فى انتشال 10 جثامين جراء سقوط مروحية

قال الناطق الرسمى باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ بقوات خفر السواحل تمكنت من انتشال عشر جثث قبالة سواحل الماية، وبالقرب من مدينة الزاوية جراء سقوط ،مروحية تابعة لقوات "فجر ليبيا" على متنها 14 شخصا بينهم قيادات عسكرية.

وأضاف قاسم ،فى تصريح صحفى مساء اليوم،أن الجثث مشوهة وغير كاملة وتحتاج لعرضها على الطبيب الشرعي، مضيفا أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على انتشال بقية الجثث.

وأشار الناطق باسم القوات البحرية إلى تعرض فرق الإنقاذ للرماية من مجموعات مسلحة تتمركز فى الماية أثناء انتشالهم الجثث، والذى قال إنهم أكدوا تعرض بدن الطائرة للرماية قبل سقوطها.

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