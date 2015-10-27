أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

البحرية الليبية تنجح فى انتشال 10 جثامين جراء سقوط مروحية

Google+ Print
البحرية الليبية تنجح فى انتشال 10 جثامين جراء سقوط مروحية البحرية الليبية تنجح فى انتشال 10 جثامين جراء سقوط مروحية
قال الناطق الرسمى باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم، اليوم الثلاثاء، أن فرق الإنقاذ بقوات خفر السواحل تمكنت من انتشال عشر جثث قبالة سواحل الماية، وبالقرب من مدينة الزاوية جراء سقوط ،مروحية تابعة لقوات "فجر ليبيا" على متنها 14 شخصا بينهم قيادات عسكرية.

وأضاف قاسم ،فى تصريح صحفى مساء اليوم،أن الجثث مشوهة وغير كاملة وتحتاج لعرضها على الطبيب الشرعي، مضيفا أن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على انتشال بقية الجثث.

وأشار الناطق باسم القوات البحرية إلى تعرض فرق الإنقاذ للرماية من مجموعات مسلحة تتمركز فى الماية أثناء انتشالهم الجثث، والذى قال إنهم أكدوا تعرض بدن الطائرة للرماية قبل سقوطها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365