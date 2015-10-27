طيران التحالف والمقاومة الشعبية تغير على مواقع الحوثيين فى صنعاء وذمار

>شن طيران التحالف العربى بقيادة السعودية ، مساء اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات جوية على مواقع الحوثيين فى العاصمة اليمنية صنعاء، وقال سكان محليون فى صنعاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن طيران التحالف شن ثلاث غارات جوية استهدفت المكتب السياسى لجماعة الحوثى فى حى الجراف، المعقل الرئيس لجماعة الحوثى شمال صنعاء.

وأضافت المصادر أن طيران التحالف شن أيضاً غارات على "معسكر 48" الذى يسيطر عليه الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمنى على عبدالله صالح فى صنعاء، وأشارت المصادر إلى ان انفجارات عنيفة دوت فى تلك المواقع مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، ولا تزال الطائرات تحلق على علو منخفض فى أجواء المدينة.

وكان طيران التحالف العربى شن فى وقت سابق اليوم الثلاثاء غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين فى منطقة "الأعروش" التابعة لمديرية "خولان"، شرق صنعاء، ومنذ بدء عملية "عاصفة الحزم" فى 26 مارس الماضي، شن طيران التحالف العربى عشرات الغارات على مواقع الحوثيين والقوات الموالية لصالح فى صنعاء والعديد من المحافظات اليمنية الأخرى.

>من جانبها أعلنت المقاومة الشعبية فى إقليم أزال باليمن مساء اليوم الثلاثاء أن مقاتلى المقاومة شنوا هجوماً استهدف مقراً للحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح فى محافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقال المكتب الإعلامى للمقاومة الشعبية فى إقليم أزال، على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن أفراد المقاومة الشعبية هاجموا مقراً للحوثيين وقوات صالح فى منطقة "الدائرى الغربي" بمدينة ذمار، وأضاف البيان أن مسلحى الحوثى وقوات صالح كانوا متواجدين فى المقر لحظة استهدافه، مضيفاً انه "لم تتضح حجم الخسائر الناجمة عن مهاجمة المقر".

يذكر أن مقاومة آزال نفذت عشرات الهجمات خلال الفترة الماضية، استهدفت من خلالها مقرات وتجمعات للحوثيين والقوات الموالية لصالح فى محافظات الإقليم، مخلفة خسائر مادية وبشرية فى صفوفهم، ويضم إقليم آزال محافظات صنعاء وعمران وذمار وصعدة المعقل الرئيس للحوثيين.

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