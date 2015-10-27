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مقتدى الصدر يطالب السعودية بإلغاء قرار إعدام رجل دين شيعى

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طالب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى، اليوم الثلاثاء، المملكة العربية ، بإلغاء قرار إعدام رجل الدين الشيعى، نمر النمر، مطالبا بإغلاق المساجد التى تصدر فتاوى قتل الشيعة.

وقال الصدر، فى بيان نشر على موقع المكتب الرسمى، حيث ذكر البيان: "إن هذه المصادقة فيها تأجيج الطائفية، بل وفيها دعم معتد به للأفكار التشدّدية لشذاذ الآفاق والأفكار الإرهابية المتطرفة التي تعادي أتباع أهل البيت وتجيز قتلهم وتفخيخهم."

وأضاف:"ما حدث بالأمس في نجران ضد الشيعة الاسماعيلية ليس عن ذلك ببعيد"، مطالبا السعودية إلى إلغاء قرار إعدام المعارض الشيخ النمر، كما دعا إلى غلق المساجد التي تصدر منها فتاوى قتل الشيعة وتفخيخهم."

وذكر البيان أن الصدر "حث الملك السعودي للتأسي بأمير دولة الكويت، قائلا:" وعلى الملك السعودي أن يتأسى بأمير الكويت فيقول للشيعة: أنتم عيالي، حتى تكون السعودية اللاعب الأهم لدور الوحدة الإسلامية فالتأجيج ليس في صالحها ولا في صالح أحد على الإطلاق الا الاستعمار الغاشم".

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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