رفعت قمصان: تأمين اللجان فى اليوم الأول بجولة الإعادة كان على أعلى مستوى

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن اليوم الأول من انتخابات البرلمان فى جولة الإعادة مرّ بهدوء على المستوى الأمنى والإدارى والتنظيمى، وتابع: "لا يوجد أى آلية لتحديد نسبة الإقبال فى هذا اليوم، وهو الأمر الذى سيتضح مساء باكر بعد فرز اللجان العامة وبيانات اللجنة العليا للانتخابات".

وأضاف "قمصان"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "على مسئوليتى" الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى عبر فضائية "صدى البلد"، أن تأمين اللجان الانتخابية كانت على أعلى مستوى، مشييرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات أمام اللجان، وتابع: "والتجاوزات ولم تشهد أية خروقات جسيمة تخل بالعملية الانتخابية".