تهانى الجبالى لخالد صلاح:"7 كويسين" ضمن" فى حب مصر" والباقى"ملوش لازمة"

أعربت المستشار تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ومقرر التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، عن فخرها كونها خارج "قائمة فى حب مصر "، مضيفة:" تقييمنا فى التحالف للى موجود فيها إن 7 كويسين الباقى ملهومش لازمة"، على حد قولها.

وأكدت أنها فى مواجهة مع تجار المال والدين والأوطان، وأن نقطة القوة الحقيقية معها هو الشعب المصرى، موجهة اتهامها لقائمة "فى حب مصر" بأنها تحمل جميع هؤلاء وكذلك المشهد السياسى بأكمله.

وعبرت المستشارة تهانى الجبالى، عن رفضها لكلمة "اكتساح" قائمة فى حب مصر فى الانتخابات البرلمانية، لافتة إلى أن النسب تحسب بحجم الكتل التصويتية والمواجهة والمنافسة الحقيقية، مضيفة:"لم يكن هناك منافسة حقيقية لقائمة "فى حب مصر"، لأن الدنيا كانت مفيهاش حد بيتكلم سياسة".

وأضافت تهانى الجبالى، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن جميع الحكومات التى جاءت بعد ثورة 30 يونيو لم يكن لديها رؤية فى إدارة المرحلة الانتقالية وتأسيسها بالشكل الذى يسمح للشعب المصرى بأن يكون الموقف السياسى سهل عليه أكثر من ذلك، وهو ما أى حاليا إلى المشاركة الضعيفة فى الانتخابات البرلمانية.

وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أنه حال نجاح كامل أعضاء قائمة فى حب مصر فى البرلمان المقبل، فسيصبح مجلس النواب سيئا وسيكون مؤقتا، مشددة على أنه لا يمكن لرأى واحد أن يمنع "الحوار الوطنى"، والذى سينتهى حال نجاح القائمة، على حد قولها.

ولفتت تهانى الجبالى، إلى أن حزب "مستقبل وطن" يمثل جزءا من الشباب وليس جميع الشباب فى مصر، فيما تساءلت "أين دوره فى الشارع؟" وتابعت" وهما كبروا امتى علشان يبقالهم حزب فى التعبير البرلمانى الذى يأتى من خلال مراحل النضال".

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قارئ للمشهد الحالى قراءة جيدة، وأن المرحلة القادمة تستدعى أن يكون ملف الأمن القومى الداخلى حاضر بنفس القوة أمام الرئيس فى إطار أنه مكمل للأمن القومى الخارجى.

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