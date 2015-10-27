أخبار عاجلة

منى مينا: قانون التأمين الصحي «ستارة خلفية للخصخصة» -
الوفد: إدارة «هني ويل» بالعاشر تتحدى القانون وتتجاهل مطالب العمال -
لماذا اختفت ملامح جريمة بحر البقر بالتزامن مع زيارة وفد إسرائيلي؟ -
أبو الغيط: الوضع السوري مؤلم.. ونطالب بملاحقة الجناة -
طرح 9 شواطئ في مزاد علني بالإسكندرية -
مشرف نظافة بالمنيا.. باع صناديق القمامة وأبلغ عن سرقتها -
«سعفان» يسلم 63 عقد عمل لذوى القدرات الخاصة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : كيف أتعامل مع الطفل في سن سنة ونصف و الثواب والعقاب -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على الأسئلة المتعلقة بالوفاة -
السفيرة عزيزة - نهى النحاس " أخصائية نفسية " : إزاي نجاوب الطفل على السؤال المحرج " أنا جيت إزاي " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تهانى الجبالى لخالد صلاح:"7 كويسين" ضمن" فى حب مصر" والباقى"ملوش لازمة"

Google+ Print
تهانى الجبالى لخالد صلاح:"7 كويسين" ضمن" فى حب مصر" والباقى"ملوش لازمة" تهانى الجبالى لخالد صلاح:"7 كويسين" ضمن" فى حب مصر" والباقى"ملوش لازمة"
أعربت المستشار تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق ومقرر التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، عن فخرها كونها خارج "قائمة فى حب "، مضيفة:" تقييمنا فى التحالف للى موجود فيها إن 7 كويسين الباقى ملهومش لازمة"، على حد قولها.

وأكدت أنها فى مواجهة مع تجار المال والدين والأوطان، وأن نقطة القوة الحقيقية معها هو الشعب المصرى، موجهة اتهامها لقائمة "فى حب مصر" بأنها تحمل جميع هؤلاء وكذلك المشهد السياسى بأكمله.

وعبرت المستشارة تهانى الجبالى، عن رفضها لكلمة "اكتساح" قائمة فى حب مصر فى الانتخابات البرلمانية، لافتة إلى أن النسب تحسب بحجم الكتل التصويتية والمواجهة والمنافسة الحقيقية، مضيفة:"لم يكن هناك منافسة حقيقية لقائمة "فى حب مصر"، لأن الدنيا كانت مفيهاش حد بيتكلم سياسة".

وأضافت تهانى الجبالى، خلال حوارها مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار"، أن جميع الحكومات التى جاءت بعد ثورة 30 يونيو لم يكن لديها رؤية فى إدارة المرحلة الانتقالية وتأسيسها بالشكل الذى يسمح للشعب المصرى بأن يكون الموقف السياسى سهل عليه أكثر من ذلك، وهو ما أى حاليا إلى المشاركة الضعيفة فى الانتخابات البرلمانية.

وأكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أنه حال نجاح كامل أعضاء قائمة فى حب مصر فى البرلمان المقبل، فسيصبح مجلس النواب سيئا وسيكون مؤقتا، مشددة على أنه لا يمكن لرأى واحد أن يمنع "الحوار الوطنى"، والذى سينتهى حال نجاح القائمة، على حد قولها.

ولفتت تهانى الجبالى، إلى أن حزب "مستقبل وطن" يمثل جزءا من الشباب وليس جميع الشباب فى مصر، فيما تساءلت "أين دوره فى الشارع؟" وتابعت" وهما كبروا امتى علشان يبقالهم حزب فى التعبير البرلمانى الذى يأتى من خلال مراحل النضال".

وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قارئ للمشهد الحالى قراءة جيدة، وأن المرحلة القادمة تستدعى أن يكون ملف الأمن القومى الداخلى حاضر بنفس القوة أمام الرئيس فى إطار أنه مكمل للأمن القومى الخارجى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

الخميس.. إطلاق مبادرة "قلوب مصرية" في مؤتمر صحفي للمعهد القومي

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"