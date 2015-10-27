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القبض على 5 سيدات حاولن إثارة الشغب أمام لجنة انتخابية بالفيوم

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القبض على 5 سيدات حاولن إثارة الشغب أمام لجنة انتخابية بالفيوم القبض على 5 سيدات حاولن إثارة الشغب أمام لجنة انتخابية بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم من ضبط 5 سيدات افتعلن مشاجرة وأثرن الشغب أمام لجنة انتخابية بمركز سنورس بعد فشلهن فى حشد الناخبين لصالح مرشح قام بدفع مبالغ مالية لهن.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا بوجود سيدات أمام لجنة مدرسة عثمان بمركز الفيوم يفتعلن المشاجرات ويثيرن الشغب أمام اللجنة، وعلى الفور تم ضبطهم وهم 5 سيدات واعترفوا بقيام مرشح مستقل عن الدائرة يخوض جولة الإعادة بدفع مبالغ مالية لهن لحشد الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالحه، وعندما فشلوا فى ذلك افتعلن المشاجرات لإثارة الشغب ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم للمرشحين المنافسين.
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