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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1000 زجاجة من المشروبات الكحولية

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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1000 زجاجة من المشروبات الكحولية القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 1000 زجاجة من المشروبات الكحولية
تمكنت قوة أمنية مكلفة بتأمين كمين الكوبرى بنجع حمادى برئاسة العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث الجنائى، من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم كمية زجاجات المشروبات الكحولية قبل ترويجها على عملائهما.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء هشام خطاب يفيد تمكن أمين الشرطة كامل حسن، من قوة كمين الكوبرى بنجع حمادى من ضبط كل من "أحمد ع. س "، و"عزت.ع "، و"سيد ف.ا"، من ناحية مركز دشنا حال استقلالهم السيارة رقم 6678 جمرك البحر الاحمر، بحوزته 1000 زجاجة خمور، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

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مصر 365