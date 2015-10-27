وزيرة الهجرة: جثامين المتوفين المصريين بعمان تعود غدا وجميعهم من أسيوط

أكدت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة أنها ستعود غدا من الأردن ومعها جميع جثامين الشهداء في حادث حريق ميناء بعمان ، وسيتم نقلهم إلى أسيوط مباشرة.

وأضافت أن جميع المتوفين والمصابين من مركز الغنايم بأسيوط وهم "فارس زيدان رمضان عبد الله-همام أمام عبد المعتمد عبد العليم -نبهان محمد عبد العليم عجل الله- سعد البدرى محمد عمر-أحمد جمال أحمد بكر".

وأوضحت الوزيرة في تصريحات صحفية مساء اليوم من الأردن، أنها اتفقت مع الجانب الأردني على لإدخال المتوفين والمصابين في برنامج الضمان الاجتماعي في الأردن بأثر رجعي لضمان صرف مساعدات لهم وتعويضات ومعاش للأسر، حيث لم يكن المصابين والمتوفين ضمن برنامج الضمان الاجتماعي.

يذكر أن الوزيرة زارت المصابين في حادث عمان اليوم بالمستشفى والتقت وزير العمل والهجرة الأردني والتقت بالمصابين وهم إمام عبد العليم- مجدى محمد هدية- محمد أمام عبد المعتمد - تيسير إمام عبد المعتمد- عبد الستار عبد العليم فتحي دياب السيد- عبد العليم محمد عبد العليم- أحمد إمام عبد المعتمد.

وكان وقع حادث حريق في شحنة العاب نارية في ميناء بعمان أمس قتل فيه 8 أفراد بينهم 5 مصريين وأصيب 12 فرد بينهم 8 مصريين .

اخبار متعلقة ..

بالفيديو..ننشر أسماء المصريين ضحايا حادث "جمرك عمان" بالأردن

http://www.youm7.com/story/2015/10/26/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/2409420#.Vi_TNLcrLIU

> بالصور.. وزيرة الهجرة تزور ضحايا حادث جمرك عمان بالأردن

http://www.youm7.com/story/2015/10/27/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/2410891#.Vi_YgbcrL