"العليا للانتخابات": 60 شكوى باليوم الأول للتصويت فى جولة الإعادة

أكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تلقت 60 شكوى فى اليوم الأول لانتخابات الإعادة معظمها مخالفات للدعاية وتغيير اللجنة بالنسبة لعدد من الناخبين وتأخر فتح بعضها.

وأوضح مروان، فى مؤتمر عقده اليوم الثلاثاء، أن اللجنة احتجزت إحدى الناخبات لقيامها بالدعاية لشقيقها المرشح داخل لجنة بالبدرشين بالجيزة، مشيرًا إلى أن إحدى اللجان بمطروح توقفت عن العمل بسبب مرض رئيس اللجنة وحدث نفس الموقف بالإسكندرية وتم تبديلهما على الفور واستكمال التصويت.

وأكد أن تغيير شكل بطاقات إبداء الرأى فيما يخص الرقم المسلسل لها، جاء لتأمين العملية الانتخابية حتى لا تكون البطاقة متعارفًا عليها ويمكن تقليدها، وأكد أن عمليات التغيير تستغرق وقتًا كبيرًا.

وتقدم المستشار عمر مروان، بالعزاء إلى أسرة ضابط الشرطة الذى توفى فى حادث بسوهاج كما تقدم بالعزاء لوزارة الداخلية، مؤكدًا إصابة موظف بإحدى اللجان الانتخابية الدائرة 94 بمدرسة الحاج حسين على بمركز شرطة الغنائم بطلقة عن خرجت عن طريق الخطأ من سلاح أمين شرطة مكلف بتأمين اللجنة وقام الموظف بمواصلة عمله بعد إسعافه.

اللجنة العليا للانتخابات: تغيير شكل بطاقات التصويت تجنبا لأى خروقات