بالفيديو..حزب النور: "الدولة ضدنا.. ونواجه قصفًا إعلاميًا كأننا شياطين ودواعش"

استنكر الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، موقف الدولة تجاه الهجوم الإعلامى الذى يتعرض له الحزب عبر القنوات والصحف الرسمية المملوكة للدولة، بحد قوله.

وتابع: "النور حزب تعبوى يمتلك أرضية شعبية كبيرة، ويكفيه مع كل هذا الهجوم والإقصاء حصوله على تلك الأصوات، رغم الانحياز الواضح من الدولة ضده، وصمتها على الهجوم الذى يتعرض له الحزب من قبل الصحف القومية والقنوات المملوكة لها، ولذا عليها التدخل لوقف هذا الهجوم غير المبرر".

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وقال "مخيون" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة": "فوجئنا بقصف إعلامى غير طبيعى ويعاملونا على إننا خرجنا عن القانون والشرعية، وأصبحنا فى يوم وليلة حزب داعشى وتكفيرى وشيطان عند دخولنا الانتخابات".

وأضاف: النور حزب شرعى تم تشكيله بناء على الدستور وقانون لجنة شئون الأحزاب، وسلك الطريق السلمى الشرعى القانونى، ولم يرتكب أى مخالفات قانونية أو عنف لفظى أو بدنى، وكان له دور رئيسى وأساسى فى حفظ الدماء واستقرار البلد وتجنيب البلد الدخول فى حرب دينية أو أهلية من خلال موقف 3 يوليو.