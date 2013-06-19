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بالصور| خطيب كارول سماحة يفاجئها باتصال عاطفي و"باقة ورود" على الهواء

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بالصور| خطيب كارول سماحة يفاجئها باتصال عاطفي و"باقة ورود" على الهواء بالصور| خطيب كارول سماحة يفاجئها باتصال عاطفي و"باقة ورود" على الهواء

كتب : سهيلة حامد منذ 23 دقيقة

أكدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، خلال حلقة خاصة لقناة "mtv" اللبنانية، مع الإعلامية جومانا بوعيد، أثناء تسجيلها لحلقة احتفالية بألبومها الأخير "إحساس"، أنها تعيش قصة حب سعيدة بها وبوجود خطيبها معها، التي رفضت الافصاح عن اسمه وهويته، واكتفت بمناداته بـ"دودي".

تفاجأت كارول خلال البرنامج بباقة من الورود من خطيبها، وبرقية كتب لها فيها كلمات رومانسية، ثم فاجأها بتسجيل صوتي قال فيها: "بحبك ياكارول"، وردت عليه بالمثل.

وأكدت سماحة، أن خطيبها أصر على ارتدائها خاتم الخطبة، على الرغم أن هذه الأمور تعد بالنسبة لها تقليدية، وأضافت أن وجوده يسعدها فهم يتشاركون في كل شيء سويًا، كما أعلنت أن حفل زفافها سيكون في أواخر الصيف.

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