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الصياد: أجهزة تصوير محمولة بدلا من سيارات الإذاعة الخارجية في تغطية 30 يونيو

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الصياد: أجهزة تصوير محمولة بدلا من سيارات الإذاعة الخارجية في تغطية 30 يونيو الصياد: أجهزة تصوير محمولة بدلا من سيارات الإذاعة الخارجية في تغطية 30 يونيو

كتب : انتصار حسني منذ 6 دقائق

أكد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، أنه يعقد جلسات عمل مكثفة مع العاملين‏ في القطاع، استعدادا لتغطية مظاهرات 30 يونيو‏‏ والتي ستكون مختلفة تماما عن تغطية ماسبيرو لمظاهرات ‏25‏ يناير‏ 2011 من حيث تجاهل الأحداث في يناير، حيث سيتم الاستغناء عن سيارات الإذاعة الخارجية الضخمة بسبب صعوبة التحرك بها‏ أو تعرضها للتلف خلال المظاهرات‏، وسيتم بدلا منها استخدام أجهزة التصوير المحمولة والقادرة على نقل ما يحدث على الهواء ونقله أولا بأول بكفاءة، مثل سيارات الإذاعة الخارجية،‏ كما تم الاتفاق مع هاني جعفر رئيس القنوات الإقليمية على الاستعانة بشبكة مراسلي القطاع الموجودين في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث سيتم الاستعانة بهم لتغطية الأحداث في المحافظات‏.‏

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