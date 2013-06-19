الصياد: أجهزة تصوير محمولة بدلا من سيارات الإذاعة الخارجية في تغطية 30 يونيو

كتب : انتصار حسني منذ 6 دقائق
أكد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، أنه يعقد جلسات عمل مكثفة مع العاملين في القطاع، استعدادا لتغطية مظاهرات 30 يونيو والتي ستكون مختلفة تماما عن تغطية ماسبيرو لمظاهرات 25 يناير 2011 من حيث تجاهل الأحداث في يناير، حيث سيتم الاستغناء عن سيارات الإذاعة الخارجية الضخمة بسبب صعوبة التحرك بها أو تعرضها للتلف خلال المظاهرات، وسيتم بدلا منها استخدام أجهزة التصوير المحمولة والقادرة على نقل ما يحدث على الهواء ونقله أولا بأول بكفاءة، مثل سيارات الإذاعة الخارجية، كما تم الاتفاق مع هاني جعفر رئيس القنوات الإقليمية على الاستعانة بشبكة مراسلي القطاع الموجودين في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث سيتم الاستعانة بهم لتغطية الأحداث في المحافظات.