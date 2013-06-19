الصياد: أجهزة تصوير محمولة بدلا من سيارات الإذاعة الخارجية في تغطية 30 يونيو

كتب : انتصار حسني منذ 6 دقائق

أكد إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو، أنه يعقد جلسات عمل مكثفة مع العاملين‏ في القطاع، استعدادا لتغطية مظاهرات 30 يونيو‏‏ والتي ستكون مختلفة تماما عن تغطية ماسبيرو لمظاهرات ‏25‏ يناير‏ 2011 من حيث تجاهل الأحداث في يناير، حيث سيتم الاستغناء عن سيارات الإذاعة الخارجية الضخمة بسبب صعوبة التحرك بها‏ أو تعرضها للتلف خلال المظاهرات‏، وسيتم بدلا منها استخدام أجهزة التصوير المحمولة والقادرة على نقل ما يحدث على الهواء ونقله أولا بأول بكفاءة، مثل سيارات الإذاعة الخارجية،‏ كما تم الاتفاق مع هاني جعفر رئيس القنوات الإقليمية على الاستعانة بشبكة مراسلي القطاع الموجودين في القاهرة الكبرى والمحافظات، حيث سيتم الاستعانة بهم لتغطية الأحداث في المحافظات‏.‏