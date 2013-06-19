جومانا مراد: أقدم الفتاة الشعبية لأول مرة في التليفزيون

انتهيت من 65% من مشاهدي.. وأعشق المناخ المصري جدا

كتب : خالد جمال منذ 34 دقيقة

بعد تقديمها لشخصية الفتاة الشعبية في أكثر من عمل سينمائي، تخوض جومانا مراد تجربة لأول مرة من خلال تقديمها دور الفتاة الشعبية على الشاشة الصغيرة من خلال شخصية "سحر" والتي تتنافس بها في موسم رمضان المقبل، مؤكدة أنها شخصية جديدة ومختلفة لم تقدمها من قبل، وأنها ستكون بمثابة مفاجأة لجمهورها لما تحتوي عليه من كم كبير من الغموض.

وقالت جومانا: "قدمت في السينما العديد من الأدوار الشعبية المختلفة، ولكنها المرة الأولى التي أقدمها في التليفزيون، وأنا سعيدة بتقديم دور شخصية شعبية في التليفزيون، وأنا أحب هذه النوعية من الأدوار أكثر من غيرها وأفضلها أكثر من الفتاة الأرستقراطية، لأني عاشقة للمناخ المصري جدا والعادات والتقاليد، وأحب الناس الشعبية وأشعر بأن لهم خصوصية في العديد من الأمور".

وحول استعداداتها للشخصية أشارت: "لقد جهزنا للعمل بشكل جيد جدا، ولكني انتهيت تقريبا من 65% من مشاهدي، خاصة وأنني أقدم مرحلتين تمر بهم شخصية سحر، فهناك المرحلة الأولى تكون فيها سحر فتاة فقيرة، أما المرحلة الثانية فتتحول فيها سحر إلى سيدة مجتمع أرستقراطية".

وتدور أحداث مسلسل "مشوار فرعون" حول رحلة صعود شخصية "فرعون" بدايةً من القاع وصول إلى القمة، عبر العديد من الصعاب والمشاكل التي كان عليه التغلب عليها في طريقه، المسلسل إخراج محمد علي وتأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، ويشارك في بطولته مع جومانا مراد وخالد صالح، دينا وأحمد صفوت وطارق عبدالعزيز وأحمد فؤاد سليم وأحمد حلاوة.

وعلى الجانب الآخر، تلقت جومانا مراد العديد من السيناريوهات الخاصة بأعمال سينمائية وتليفزيونية، إلا أنها لم تتمكن من الاختيار من بينهم؛ بسبب انشغالها بتصوير دورها في مسلسل "فرعون"، حيث يستمر في العديد من الأوقات التصوير لأكثر من 18 ساعة متواصلة.