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أمين إسكندر: مبارك "جلده سميك" وهو آخر من يتكلم عن "البهدلة"

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أمين إسكندر: مبارك "جلده سميك" وهو آخر من يتكلم عن "البهدلة" أمين إسكندر: مبارك "جلده سميك" وهو آخر من يتكلم عن "البهدلة"
رئيس حزب الكرامة: بعد رحيل أبوغزالة.. لم يعد هناك شهود على تصريحات مبارك عن القواعد الأمريكية

كتب : أسماء بدوى منذ 19 دقيقة

قال أمين إسكندر، رئيس حزب الكرامة، تعليقا على تصريحات مبارك المسجلة، والتي انفردت "الوطن" بنشرها، إنه لا يمكنه أن يصدق أي تصريحات يحاول مبارك من خلالها الادعاء بأنه رجل وطني يحب شعبه، بينما هو في الواقع السبب الرئيسي في ما وصلنا إليه الآن.

وأضاف إسكندر، في تصريح لـ"الوطن"، "مبارك هو سبب خراب . ووجود الإخوان الآن نتيجة طبيعية لسياساته"، لافتا إلى "هناك مصادر كانت تؤكد لي أن مبارك كان يقول لوزرائه متعملوش حاجة، هي البلد ماشية كده".

وبخصوص تصريح مبارك بأنه "لا ينكسر لاعتياده على العيش كضابط جيش"، علق اسكندر بقوله "هو فعلا مش هيتكسر مش لإنه قوي، لكن لإنه رجل جلده سميك، وهو آخر شخص يتكلم عن البهدلة. 30 سنة في الحكم، و6 سنوات نائبا لرئيس الجمهورية، يعني حوالي 36 سنة تحت رجله خدم وحشم، وقبلها كان قائد سلاح للطيران كمان". أما عن تصريحات مبارك بشأن رفضه إقامة أي قواعد عسكرية للولايات المتحدة في مصر، برغم موافقة أبوغزالة، قال إسكندر "أبوغزالة مات، وما فيش شهود على الكلام ده، ومش هنقدر نكذبه أو نصدقه".

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