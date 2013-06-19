بالفيديو.. إجراء عمليات قنوات مرارية بحضور المتخصصين وأهالى المرضى

أجريت، اليوم الأربعاء، عدد من العمليات والأشعة لعدد من مرض الكبد من خلال البث المباشر خلال المؤتمر العاشر لمركز أبحاث الكبد بكفر الشيخ بالتعاون مع الجمعية البحثية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى المقام لمدة ثلاثة أيام.

ويشارك فى المؤتمر الدكتور رضا الوكيل رئيس الجمعية البحثية والدكتور أحمد محيى القاصد رئيس أمانة المراكز المتخصصة والدكتور أحمد الجارم رئيس شرف المؤتمر برعاية المهندس سعد الحسينى محافظ كفر الشيخ والدكتور سعد زغلول العشماوى مساعد وزير الصحة.

أكد الدكتور مدحت الحصرى رئيس المؤتمر أنه تم اليوم، إجراء عمليات منظار القنوات الممارية لحالات الانسداد المرارى وأورام القنوات الممارية، كما تم عمل عمليات مناظير القاولون بوجود خبراء المناظير الدكتور خالد الباسل والدكتور عاصم الفقى، كما تم علاج أربع حالات أورام كبد سرطانية باستحدام التردد الحرارى بواسطة الدكتور محمد الغريب والدكتور محمد شاكر الإستاذين بجامعة عين شمس.

ويتواصل المؤتمر غداً لليوم الثانى على التوالى فى جلسات علمية تعرض فيها أبحاث جديدة لأول مرة عن الفيروسات الكبدية وأمراض الجهاز الهضمى وأورام الكبد فى حضور نخبة من أساتذة الكبد على رأسهم الدكتور أحمد الجارم استاذ الكبد بمستشفى القصر العينى وجامعة القاهرة.

وأضاف الدكتور محمد جلال مدير مركز أبحاث الكبد والقلب بكفر الشيخ أنه فى إطار تطوير مركز أبحاث الكبد لتلبية احتياجات المرضى المتزايد من أحدث الأجهزة الطبية تم توفير أربع أجهزة مناظير جهاز هضمى بقيمة مليون جنيه منهما اثنين من صندوق خدمات.

المحافظة والأخرين تبرعات من مؤسسة الحوينى الخيرية والشيخ وحيد بالى "كمشاركة مجتمعية" نظراً لتزايد أعداد المرضى المترددين على المركز حيث يتردد 25حالة يوميا فى الوقت الحالى لقسم المناظير وتم تخفيض أعداد المرضى لعدم وجود أعداد كافية من المناظير التى تم التغلب عليها فى الفترة الحالية ليعود المركز ليعمل بكامل طاقته.

وأشار أنه تم تحديث وحدة " PCR" المسئولة عن تحليل العدد الكمى لفيروس "C" لتصبح من أكبر وحدات التحليل لفيرس "C" على مستوى الدلتا.

وأضاف أنه يوجد بالمركز المشروع القومى لعلاج لفيروسات الكبدية "الأنتر فيرون" حيث قام المركز بعلاج 16 ألف مريض بفيرس "C" بعقار الأنترفيرون حتى تاريخه.

كما تم تحديث وحدة المناظير وتجهيز غرف العمليات بأجهزة حديثة والمسلزمات الطبية الأمر الذى أدى إلى تقليل فترات انتظار المرضى.

وأشار أنه تم التعاقد مع ممرضات يعملن بالمستشفيات المجاورة بنظام "الشفت" بالتنسيق مع مديرية الصحة بكفر الشيخ للتغلب على العجز الشديد فى الممرضات.

ونطالب وزير الصحة وهيئات المجتمع المدنى ورجال الأعمال بالنظر بعين الإعتبار بالمساهمة فى تطوير وتحديث مركز الكبد نظراً لمايقدمه من خدمات طبية فى مجال أمراض الكبد هى الأولى فى العالم إصابة بالمرض، حيث إن المركز يخدم 3 ملايين مواطن لوقوع المحافظة فى نهاية مصابات الترع.

ويناشد مدير المركز أهل الخير التبرع على رقم 8/80277/450/9 البنك الأهلى وبنك ناصر 2611/3.