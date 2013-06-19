كيفية زيادة الخصوبة عند الرجل ؟؟

أرسل قارئ يقول إنه متزوج من 3 سنوات ولم يحدث إنجاب وعندما قام بعمل تحليلات كانت نسبة الحيوانات المنوية قليلة هل هناك طريقة يمكن من خلالها زيادة أعداد الحيوانات المنوية بدون أى أدوية وما هى التغذية المناسبة لزيادة الخصوبة عند الرجل؟

يجيب الدكتور مصطفى عباس استشارى الأمراض الجلدية والتناسلية والعلاقات الزوجية أن التغذية السليمة ليست وحدها هى التى تزيد من خصوبة الرجل ولكن هناك عوامل داخلية وخارجية تؤثر على خصوبة الرجل.

أما عن التغذية المناسبة التى تزيد الخصوبة قال مصطفى كل ما هو يحتوى على الفيتامينات مثل فيتامين C&E&A وهى متوفرة فى الخضروات الطازجة وهذه الفيتامينات ضد الأكسدة التى تساعد على زيادة العدد والحركة للحيوانات المنوية.

بالإضافة إلى الأغذية الغنية بالزنك وأيضا الالكرنيتين وننصح المريض فى هذه الحالة بضرورة الابتعاد عن تناول القهوة والسجاير لأنها تقلل من الخصوبة وحركة الحيوانات المنوية.

وشدد مصطفى على ضرورة الحذر من تناول الأعشاب الطبيعية التى يعلن عنها فى القنوات الفضائية والتى تحسن الخصوبة لكل من الرجل والمرأة فى خلال 3 أو 4 أسابيع كل هذا كذب ودجل على المرضى أو الأشخاص العقيمين.

ولكى تعرف نتيجة فعالية أى علاج وخاصة لعلاج العقم عند الذكور يحتاج ظهور فعالية الدواء بالإضافة إلى مده العلاج بالإضافة هى الفترة التى تحتجها الخصية فى إنتاج الحيوان المنوى الناضج والتى يتم قذفه أثناء الجماع لذلك إذا كان مده العلاج لمدة شهر أو أكثر إذا النتيجة سوف تظهر بعد أربع شهور أو أكثر فأرجوا من الناس لا تجرى وراء الوهم الذى يباع على الفضائيات.