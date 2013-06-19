سوء التغذية يتسبب فى زيادة عدد الوفيات بين الأطفال وانتشار الأمية

نشرت منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية تحذيرا بأنه حوالى ربع أطفال العالم يعانون من التأخر الدراسى بسبب سوء التغذية مما يصيبهم بتأخر النمو ويجعلهم أكثر ضعفا، وربما لا تنمو أدمغتهم بصورة كاملة، مما يؤثر بشكل مباشر على قدرة الطفل على القراءة والكتابة.

ذكر موقع BBC أن المنظمة أجرت دراسة على الآلاف من الأطفال فى إثيوبيا والهند وبيرو وفيتنام، وتوصلت إلى أن 19% من الأطفال فوق سن الثامنة يعانون من تأخر فى النمو إلى تسبب فى سوء وقعهم بالأخطاء عند قراءة الجمل البسيطة.

أشارت "جاسمين ويتبريد" الرئيس التنفيذى الدولى بالمنظمة إلى أن سوء التغذية سبب فى أزمة الأمية، وضعف القدرات الحسابية بالدول النامية، كما تمثل حاجزا ضخما للتقدم فى التعامل مع معدلات الوفيات بين الأطفال، هذا بالإضافة إلى أن ربع أطفال العالم يعانون من آثار سوء التغذية، وهو ما يجعل الملايين من الصغار فى حالة خطر".