قراء "الوطن" يشكرون "الجلاد" بعد نشر تسجيلات مبارك ويرددون: "ولا يوم من أيامك ياريس"

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

حسني مبارك

رحب قراء بوابة "الوطن" بالانفراد الذي حققته الجريدة، واعتبرته تأكيدا على مصداقيتها، ووجه العديد من القراء شكرًا خاصًا لرئيس تحرير الجريدة، على هذا الانفراد، حيث علّق رامي قائلا: "أنا واثق في جريدة الوطن جدا وأرجو أن تكملوا مشواركم المهني الحقيقي وتوصلوا الحقيقة للناس مهما كانت العواقب"، فيما قالت منى سعد: "بجد ميرسي أوي جريدة الوطن اسم على مسمى ومزيد من التقدم والازدهار"، فيما قالت الدكتورة سجدة: "شكرا جريدة الوطن على السبق الرائع ده".

كما جاءت بعض التعليقات من القراء تقول: "ولا يوم من أيامك ياريس"، عقب انفراد "الوطن"، حيث جاءت هذه العبارة على لسان شريف، في تعليق قال خلاله: "ياريت يوم واحد من أيامك"، فيما قال هاني عاشور "أنت الريس والله"، كما وصفه تامر بـ"نسر أكتوبر"، وقال "ربنا يفك كربك ياريس يانسر أكتوبر".

وفي سياق آخر، جاءت بعض التعليقات، ترحب بالانفراد مع التحفظ على مبارك نفسه، حيث قال حسن إبراهيم: "ربنا يكتب الخير لمصر، ويخلصنا من الإخوان".

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