أخبار عاجلة

العبادي: العراق يتجه إلى الإعمار والمصالحة -
وكيل الأزهر يوجه العلماء بالحديث عن العناية بالأيتام في الدورس والمحاضرات -
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط -
‏‫الداخلية تُحذر من نشر الأخبار الكاذبة بشأن الاشتباه بالأجسام الغريبة -
بيع دولار أمريكي من عام 1804.. بهذا السعر! -
"تعليم كفر الشيخ" يقرر إيقاف توزيع الوجبات المدرسية -
إزالة 19 حالة تعد على أراضي ملك للدولة بأسيوط -
بدء امتحانات التعليم الفني في السويس 19 أبريل -
الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة -
الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

قراء "الوطن" يشكرون "الجلاد" بعد نشر تسجيلات مبارك ويرددون: "ولا يوم من أيامك ياريس"

Google+ Print
قراء "الوطن" يشكرون "الجلاد" بعد نشر تسجيلات مبارك ويرددون: "ولا يوم من أيامك ياريس" قراء "الوطن" يشكرون "الجلاد" بعد نشر تسجيلات مبارك ويرددون: "ولا يوم من أيامك ياريس"

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

حسني مباركحسني مبارك

رحب قراء بوابة "الوطن" بالانفراد الذي حققته الجريدة، واعتبرته تأكيدا على مصداقيتها، ووجه العديد من القراء شكرًا خاصًا لرئيس تحرير الجريدة، على هذا الانفراد، حيث علّق رامي قائلا: "أنا واثق في جريدة الوطن جدا وأرجو أن تكملوا مشواركم المهني الحقيقي وتوصلوا الحقيقة للناس مهما كانت العواقب"، فيما قالت منى سعد: "بجد ميرسي أوي جريدة الوطن اسم على مسمى ومزيد من التقدم والازدهار"، فيما قالت الدكتورة سجدة: "شكرا جريدة الوطن على السبق الرائع ده".

كما جاءت بعض التعليقات من القراء تقول: "ولا يوم من أيامك ياريس"، عقب انفراد "الوطن"، حيث جاءت هذه العبارة على لسان شريف، في تعليق قال خلاله: "ياريت يوم واحد من أيامك"، فيما قال هاني عاشور "أنت الريس والله"، كما وصفه تامر بـ"نسر أكتوبر"، وقال "ربنا يفك كربك ياريس يانسر أكتوبر".

وفي سياق آخر، جاءت بعض التعليقات، ترحب بالانفراد مع التحفظ على مبارك نفسه، حيث قال حسن إبراهيم: "ربنا يكتب الخير لمصر، ويخلصنا من الإخوان".

الأخبار المتعلقة:

"اليوم السابع" تعيد نشر انفراد "مبارك" بعد أن كذّبتنا من قبل.. و"الوطن": اعتذاركم مقبول

مصادر بـ"المحور": "الديب" طلب مداخلة لينفي انفراد "الوطن" وتراجع بعد تأكيد "الجلاد" وجود تسجيلات صوتية

الجلاد لـ"90 دقيقة": "الوطن" تنشر التسجيلات الصوتية لمبارك لتثبت مصداقيتها للقارئ

دليل مصداقيتنا أمام القارئ وحده

"الوطن" تنشر تسجيلات صوتية لـ"مبارك": كان بمقدورى الاستمرار فى الحكم لكننى تنحيت حفاظاً على أرواح الناس

G51c0fe63e7030.jpg

التعليقاتسياسة التعليقات

لا يوجد تعليقات

اضف تعليق

تم إضافة تعليقك بنجاح وسيتم مراجعتة بواسطة إدارة الموقع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون الإقتصادي بين مصر وأمريكا ملف رئيسي على طاولة مباحثات السيسي وترامب

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية

الأخبار - التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة حجر زاوية رئيسي فى منظومة العلاقات الإستراتيجية