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"آسف يا ريس" تنشر انفراد "الوطن" بتسجيلات مبارك.. بعد نفيها نجاح الجريدة في دخول طائرته

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"آسف يا ريس" تنشر انفراد "الوطن" بتسجيلات مبارك.. بعد نفيها نجاح الجريدة في دخول طائرته "آسف يا ريس" تنشر انفراد "الوطن" بتسجيلات مبارك.. بعد نفيها نجاح الجريدة في دخول طائرته

كتب : محمد عاشور منذ 3 دقائق

حسني مباركحسني مبارك

نشرت صفحة "آسف يا ريس" أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك على موقع "فيس بوك"، انفراد "الوطن" بتسجيلات صوتية من الرئيس السابق من داخل مستشفى سجن طرة.

وقال المسؤول عن الصفحة، إن الجريدة انفردت بتصريحات "الجنرال"، مضيفا أن هذه التصريحات خطيرة جدا، وسوف تقوم الصفحة بالتعقيب عليها.

ونقلت الصفحة العناوين الرئيسية للانفراد "كان بمقدوري الاستمرار في الحكم لكنني تنحيت حفاظا على أرواح الناس" و"أبو غزالة قال لي لقد وافقت على منحهم قاعدة عسكرية.. فقلت له وانت مين علشان توافق، الأرض ليست ملكك ولا ملكي".

وكانت الصفحة نفت انفراد "الوطن" الشهر الماضي، عندما نجحت في الدخول لطائرة الرئيس السابق الخاصة، وحصلت على أول تصريحات منه بعد الثورة.

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