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إصابة طالب بكسور أثناء هروبه من المدرسة بالدقهلية

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إصابة طالب بكسور أثناء هروبه من المدرسة بالدقهلية إصابة طالب بكسور أثناء هروبه من المدرسة بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أصيب طالب بالصف الأول الثانوى بإصابات جسيمة بعد سقوطه من الدور الثالث بالمدرسة، وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول بلاغ من مستشفى ميت غمر المركزى، بوصول الطالب محمد محسن بالصف الأول بمدرسة كوم النور الثانوية بنين، ومصاب بكسور فى القدم، وتبين أنه أثناء قيام الطالب بمحاولة الهروب من المدرسة قام بالتسلق من الدور الثالث فسقط على الأرض، وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى المستشفى، وتم إجراء بعض الجراحات وإسعافه.

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