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"عبدالعزيز" يناقش مع "عبدالمقصود" تصورا لدعم الأنشطة والخدمات الثقافية إعلاميا

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"عبدالعزيز" يناقش مع "عبدالمقصود" تصورا لدعم الأنشطة والخدمات الثقافية إعلاميا "عبدالعزيز" يناقش مع "عبدالمقصود" تصورا لدعم الأنشطة والخدمات الثقافية إعلاميا

كتب : أ ش أ الثلاثاء 18-06-2013 23:33

أكد وزير الثقافة الدكتور علاء عبدالعزيز، أنه بحث مع وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود، سبل نشر الخدمات الثقافية إعلاميا وتسليط الضوء على جميع الأنشطة بالوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الثقافة، مساء اليوم، ياسر القاضي رئيس تحرير بقناة النيل الثقافية، لبحث تصور مقترح للتعاون بين وزارة الإعلام وهيئات وزارة الثقافة خلال الفترة المقبلة، حيث يطرح التصور فلسفة جديدة للتعاون بين القناة الثقافية ووزارة الثقافة، بحيث تكون قناة النيل الثقافية هي النافذة الإعلامية للأنشطة الثقافية للوزارة، وفق منظور متطور ونقدي وتفاعلي بناء سواء بالتغطية أو دعم مسارات الإعلام والإعلان عن الأنشطة أو بحث دعم برامج القناة لجميع الفنون والإبداع بالوزارة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الوزارة تدعم أي تصور أو مبادرة تتيح الفنون والأنشطة الثقافية، وتقدم نماذج المبدعين والفنانين لأكبر شريحة من المصريين.

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