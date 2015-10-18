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رئيس الوزراء يوجه باعتبار غدا نصف يوم عمل للعاملين بالجهات الحكومية

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رئيس الوزراء يوجه باعتبار غدا نصف يوم عمل للعاملين بالجهات الحكومية رئيس الوزراء يوجه باعتبار غدا نصف يوم عمل للعاملين بالجهات الحكومية
وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء كافة الوزارات والمصالح والجهات الحكومية، بتقديم التيسيرات اللازمة لأبناء محافظات المرحلة الأولى، وخاصة محافظات الوجه القبلى، والسماح لهم بالسفر للمشاركة فى الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل، مع اعتبار باكر نصف يوم عمل للكافة، مع مناشدة القطاع الخاص باتخاذ التسهيلات التى تمكن العاملين به من ممارسة حقهم الدستورى.

وجاء القرار فى ضوء تقارير عدد من محافظى محافظات الوجه القبلى برغبة الأهالى والمواطنين بمحافظاتهم بتمكين أبنائهم وأسرهم من الإدلاء بأصواتهم فى دوائرهم الانتخابية.

واطمأن رئيس مجلس الوزراء، على سير العملية الانتخابية، خلال لقائه اليوم الأحد باللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات.

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مصر 365