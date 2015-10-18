"المرور" يضبط 60 سائقًا يتعاطون المخدرات أثناء القيادة بالطرق السريعة

نظمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أى حوادث مرورية.

تم إجراء تحليل طبى لـ 218 سائقًا، وتم إثبات تعاطى 60 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

من جانبه أكد الرائد أحمد شورى مدير العلاقات العامة للمرور، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة أعلى الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة مرتادى وقائدى المركبات.

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