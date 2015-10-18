"السجون" تخاطب "الجنايات" بمحافظات الدوائر الانتخابية لتعذر نقل المتهمين

كشفت مصادر أمنية، أن مصلحة السجون برئاسة اللواء حسن السوهاجى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، خاطبت محاكم الجنايات بمحافظات الدوائر الانتخابية، لإخطارهم بتعذر نقل المتهمين من السجون المختلفة، إلى المحاكم لنظر جلسات محاكمتهم التى كان من المقرر انعقادها اليوم والغد، وذلك لانشغال قوات الأمن فى تأمين عملية التصويت بالانتخابات البرلمانية.

وأضافت المصادر، أنه سيتم تأجيل كل جلسات المحاكمات الجنائية المقرر انعقادها اليوم والغد، إدارياً، إلى أن يتم تحديد موعد آخر لانعقادها، وذلك لتعذر حضور المتهمين، وانشغال معظم القضاة رؤساء الدوائر الجنائية، وأعضائها فى الإشراف على العملية الانتخابية.

يشار إلى أنه بدأت اليوم الأحد عملية التصويت لانتخابات برلمان 2015، حيث بدأ التصويت فى تمام الساعة التاسعة لليوم الأول، لاختيار نوابهم فى البرلمان الجديد، ومن المقرر أن يتم إغلاق اللجان الانتخابية فى تمام الساعة التاسعة مساء، على أن تُستكمل عملية التصويت فى المرحلة الأولى صباح الغد تمهيداً لعملية فرز الأصوات.