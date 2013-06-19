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"الأوقاف" تعتبر إقرار الذمة المالية من مسوغات التعيين للأئمة الجدد

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"الأوقاف" تعتبر إقرار الذمة المالية من مسوغات التعيين للأئمة الجدد "الأوقاف" تعتبر إقرار الذمة المالية من مسوغات التعيين للأئمة الجدد

للمرة الأولى فى تاريخ المصرية، طالبت وزارة الأوقاف، خريجى جامعة الأزهر الناجحين فى مسابقة الوزارة للعمل كدعاة وعددهم 3 آلاف إمام بإحضار إقرار الذمة المالية واعتباره مسوغا من مسوغات التعيين.

ونوهت وزارة الأوقاف، إلى المستندات المطلوبة من الأئمة الجدد لتقديمها للمديريات التابعين لها كمسوغات تعيين وهى: شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمى منها المؤهل الدراسى أو مستخرج رسمى منه، وشهادة الخدمة العسكرية أو موقفه من التجنيد استمارة "102"ع.ح-سابق خدمة، وصحيفة الحالة الجنائية، وعدد 2 صورة حديثة، وكعب مكتب العمل.
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مصر 365

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