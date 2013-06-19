"الأوقاف" تعتبر إقرار الذمة المالية من مسوغات التعيين للأئمة الجدد

للمرة الأولى فى تاريخ الحكومة المصرية، طالبت وزارة الأوقاف، خريجى جامعة الأزهر الناجحين فى مسابقة الوزارة للعمل كدعاة وعددهم 3 آلاف إمام بإحضار إقرار الذمة المالية واعتباره مسوغا من مسوغات التعيين.

ونوهت وزارة الأوقاف، إلى المستندات المطلوبة من الأئمة الجدد لتقديمها للمديريات التابعين لها كمسوغات تعيين وهى: شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمى منها المؤهل الدراسى أو مستخرج رسمى منه، وشهادة الخدمة العسكرية أو موقفه من التجنيد استمارة "102"ع.ح-سابق خدمة، وصحيفة الحالة الجنائية، وعدد 2 صورة حديثة، وكعب مكتب العمل.

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