"وزير التخطيط": 140 مليون دولار مساعدات أمريكية للمشروعات الصغيرة بمصر

"دراج": المشروع له سلسلة متصلة من القروض بدون ضمانات بقيم تصل إلى 25 ألف جنيه

كتب : أ ش أ منذ 41 دقيقة

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج، إنه "في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر تم تمويل برنامج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة إجمالية قدرها 140.1 مليون دولار".

وأوضح دراج، في تصريح له اليوم، أنه يقوم بتنفيذ البرنامج 16 جمعية أهلية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية تنتشر فروعها (203 فرعا) في جميع محافظات الجمهورية، ويعد التمويل المتاح لهذا البرنامج بمثابة تمويل دوار لتحقيق الاستمرارية في الإقراض بعد انتهاء الاتفاقيات الممولة.

وأضاف وزير التخطيط، أن الفئات المستهدفة من هذه الاتفاقيات هي المشروعات متناهية الصغر، والتي تتراوح العمالة بها من (1-5 عمال)، والمشروعات الصغيرة (6-15 عاملا)، ويقدم المشروع لها سلسلة متصلة من القروض بدون ضمانات بقيم تتراوح من 500 جنيه إلى 25000 جنيه، هذا بالإضافة إلى إقراض المرأة المعيلة من خلال برنامج (بشائر الخير) الذي يمول مجموعات من السيدات تتكون المجموعة الواحدة من خمس سيدات بقروض تبدأ بمبلغ 250 جنيه للمجموعة، وتزيد بالتدريج لتصل إلى 1000 جنيه.

وأشار وزير التخطيط إلى أن البرنامج يهدف إلى خلق ثقافة العمل الحر لدى هذه الفئات، كما يتضمن البرنامج أيضا تدريب للمستفيدين على كيفية الاستفادة وتحسين المنتجات وبعض المبادئ المحاسبية لتمكينهم من المنافسة والتوسع، وبالتالي الانضمام للقطاع الرسمي.

ونوه دراج أن الجمعيات المنفذة قامت بإصدار عدد 99142 قرضا لبرنامج المشروعات الصغيرة بقيمة إجمالية قدرها 420.90 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2013، كما أصدرت الجمعيات 121800 قرضا لبرنامج المشروعات متناهية الصغر (بشائر الخير) بقيمة إجمالية قدرها 262.43 مليون جنيه خلال ذات الفترة.