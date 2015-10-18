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حظك اليوم برج القوس الإثنين 19/10/2015

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حظك اليوم برج القوس الإثنين 19/10/2015 حظك اليوم برج القوس الإثنين 19/10/2015

لبرج القوس :


>مهنيا: تجد اليوم بعض الأمور الجديدة فى مجال العمل والتى تحتاج الى بذل الجهد المضاعف، حاول أن تثبت جدارتك فى إنجاز تلك المهام لكسب الثقة من الرؤساء والزملاء.

عاطفيا : هناك بعض الامور التى يجب أن تجد لها حلول سريعة حتى لا تؤثر سلبيا على علاقتك بالحبيب، حاول أن تتحلى بالحكمة فى التعامل مع الشريك حتى تتمكن من تجاوز حالة التوتر التى تصيب العلاقة.

صحيا : لا تكثر من تناول المنبهات حتى لا تؤثر على صحتك بشكل سلبى، وتصيبك بحالة من الارهاق الذى يساعد الكسل على التمكن منك.

توقعات علماء الفلك:


>الجاذبية التى تتمتع بها لن تساعدك اليوم فى إنجاز المهام الموكلة إليك وتشير إلى أنه يجب عليك انتظار الفرص ومحاولة استغلالها فور ملاحظتها، وقد تمر اليوم أيضا ببعض الأوضاع الصعبة التى يمكنها التأثير على يومك بصورة كبيرة، فحاول أن تجد الحلول السريعة التى تساعدك على تجاوز تلك العقبات قبل أن تسيطر على يومك الطويل.

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مصر 365

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