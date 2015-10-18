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بالصور.. المنشد مصطفى عاطف أول مصرى يرفع الأذان فى أكبر مساجد روسيا

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بالصور.. المنشد مصطفى عاطف أول مصرى يرفع الأذان فى أكبر مساجد روسيا بالصور.. المنشد مصطفى عاطف أول مصرى يرفع الأذان فى أكبر مساجد روسيا
رفع المنشد المصرى الشاب مصطفى عاطف اليوم السبت، الآذان فى أكبر المساجد فى العاصمة الروسية موسكو والذى افتتحه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مؤخراً بصحبة عدد من قيادات العالم العربى والإسلامى.

وقال "عاطف" فى تصريحات صحفية إنه أول مصرى يرفع الآذان فى مسجد يعد تحفة معمارية وأكبر المساجد فى روسيا، مضيفا: "تم هذا بفضل الله أولا ثم برعاية الشيخ أسامة الأزهرى عضو الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، وحضور ‏الشيخ ماهر المعيقلى إمام المسجد الحرام والشيخ آدم شاهيدو مستشار الرئيس الشيشانى، وعدد من السفراء والدبلوماسيين العرب".

وأضاف المنشد المصرى أن مسجد موسكو الكبير مساحته 19 ألف متر مربع ويقع قرب وسط العاصمة الروسية ويمكنه استقبال عشرة آلاف شخص، مما يجعله أحد أكبر مساجد أوروبا .
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015


>بالصور.. شباب مصرى يصلون فى أحد مساجد روسيا على علمى مصر والنادى الأهلى

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مصر 365

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