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هشام رامز: الدولار متوافر فى الأسواق وسداد مديونيات البترول يؤثر عليه

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هشام رامز: الدولار متوافر فى الأسواق وسداد مديونيات البترول يؤثر عليه هشام رامز: الدولار متوافر فى الأسواق وسداد مديونيات البترول يؤثر عليه
قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن ليس بها أزمة اقتصادية كما يشاع لكنها تواجه تحديات كبيرة يعمل على حلها، مؤكدا أن هناك توافرا فى عملة الدولار داخل الأسواق المصرية، لكنه يستخدم فى غير محله، مؤكدا أن البنك المركزى غير مسئول عن استيراد الدولار للبلاد لأنها تمر بمرحلة بناء.

وأضاف رامز: "أن سداد مديونيات البترول يؤثر على عملة الدولار"، مشددا على مضيفا أن البنك المركزى يدير السيولة الموجودة داخل الدولة.

وطالب رامز، خلال مداخلة هاتفية إعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" المذاع على شاشة "القاهرة والناس"، بأن يكون هناك نوع من الترشيد، مشددا على أن جميع السلع متوفرة بالأسواق ولا يوجد أى سلعة ناقصة كما صرح.

وتابع:"قمنا بسداد كامل التزاماتنا الخارجية فى مواعيدها وواجهنا ضغط على الاحتياطى النقدى لعام 2015"،مضيفا أن الصادرات انخفضت بنسبة 16%، بسبب أسواق ليبيا واليمن".

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