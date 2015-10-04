للحوامل.. تعرفى على أسباب المشيمة المنخفضة وطرق الوقاية من مضاعفاتها

انخفاض المشيمة من أخطر المشاكل الصحية التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل، وتؤدى إلى زيادة فرص إصابتها بالمضاعفات وأهمها الولادة المبكرة.

استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا، يوضح أن إصابة المرأة بانخفاض المشيمة أمر يتطلب الالتزام بعدد من النصائح المهمة، لتجنب التعرض لمشاكل صحية تهدد استمرار الحمل وأهم تلك النصائح هى:

- التنبه لخروج أى إفرازات دموية من المهبل طوال فترة الحمل.

>- المتابعة الدورية لدى الطبيب للتأكد من وضع المشيمة وتطور الأمر.

>- فى أغلب الحالات يفضل الانقطاع عن العلاقة الحميمة خاصة فى الثلث الثانى والثالث من الحمل.

>- معظم حالات المشيمة المنخفضة تتم الولادة فى مرحلة مبكرة نسبيًا وبالجراحة القيصرية، لذا على المرأة الاستعداد للولادة فى أى وقت بعد الأسبوع الخامس والثلاثين تحديدًا.

>- الحرص على الحصول على قسط من الراحة وتجنب المجهود البدنى قدر المستطاع.

وعن أهم الأسباب التى قد ترفع نسب الإصابة بهبوط المشيمة، يقول أبو النجا إن انخفاض المشيمة غالبًا لا يرتبط بأسباب معينة ولكن هناك بعض العوامل التى قد ترفع من فرص التعرض لها وأهمها تقدم سن المرأة وتكرار الولادات القيصرية والحمل بتوائم.