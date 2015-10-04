سفيرنا بالأردن: اتصلت بالعامل المصرى المعتدى عليه وأكدت له وقوفنا بجانبه

قال السفير خالد ثروت سفير مصر فى الأردن، تعليقاً على واقعة الاعتداء على مواطن مصرى بالأردن، إن الحادث وقع فى مدينة العقبة وتحرك قنصل العقبة للاطمئنان على المواطن، وتم توكيل محامى لضمان الحقوق القانونية للمواطن، مشيراً إلى أنه اتصل بالمواطن وأكد له وقوف السفارة خلفه، و"لا مساس بكرامة أى شعرة من رأس أى مصرى".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "البيت بيتك"، على فضائية ten، مع الإعلامى عمرو عبد الحميد، أن الشعب الأردنى يرفض الواقعة واستنكر وزير العمل الأردنى الحادث، وهى حادثة فردية، مستطرداً :"واقفين مع المواطن المصرى ومش هنسيبه لحد ما نجيبله حقوقه".

من ناحيته قال الإعلامى عمرو عبد الحميد، :"منذ فترة طويلة المصريين فى الخارج لم يشعروا بكرامتهم لغياب الدولة عنهم"، مضيفا :"الناس خدت علينا".