وزير الخارجية التونسى: زيارة "السبسى" لمصر تبشر بالخير للطرفين

قال الطيب الكوشي، وزير الخارجية التونسى، إن زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسى، لمصر اليوم ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى، تبشر بكل خير للطرفين المصرى والتونسى.

وأضاف "الكوشى" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" الأحد: دعوة السيسى لنظيره التونسي تندرج تحت إطار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وفرصة عظيمة لتجاوز الفتور الذي شاب هذه العلاقات في السنوات الأخيرة.

>وزيارة الرئيس التونسي لمصر، هى بمثابة تتويج للمشاورات التي تمت في أكثر من مناسبة بين وزيري خارجية البلدين.

وأوضح "الكوشى" ما تشهده المنطقة العربية من أزمات يشكل خطورة على أمن المنطقة واستقرارها، يحتم على البلدين الأكثر جوارًا لليبيا الشقيقة، أن يوحد مواقفهما حتى يتمكنا من التأثير الإيجابي في توحيد مواقف الدول العربية، لخدمة مصالح الدول العربية، لأن الخلافات لا تحسم مصالح الشعوب العربية على الإطلاق.