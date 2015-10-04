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التحالف الدولى يشن 16 غارة جوية ضد داعش فى العراق وسوريا

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التحالف الدولى يشن 16 غارة جوية ضد داعش فى العراق وسوريا التحالف الدولى يشن 16 غارة جوية ضد داعش فى العراق وسوريا
واصلت القوات الأمريكية وقوات التحالف مهاجمة الإرهابيين التابعين لتنظيم داعش، فى العراق و سوريا، حسبما ذكر بيان بثه موقع وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الأحد، نقلا عن مسئولى قوة المهام الخاصة المشتركة لعملية "العزم التام".

وذكر بيان الجيش الأمريكى، أن التحالف نفذ أمس السبت 16 ضربة جوية ضد تنظيم داعش فى سوريا والعراق"، مبينا أن "ثلاث ضربات من الست التى نفذت فى سورية قصفت أهدافا قرب بلدة الحسكة.

وأضاف أن مقاتلين وأسلحة ومنشآت للتنظيم استهدفت فى عشر ضربات قرب عدة مدن عراقية منها كركوك والفلوجة والرمادي.

و نقل البيان عن مسئولى قوة المهام الخاصة قولهم، إن الضربات جاءت فى إطار عملية "العزم التام"، وهى تلك العملية التى تهدف للقضاء على جماعة "داعش" الإرهابية والتهديد الذى تمثله للعراق وسوريا والمنطقة والمجتمع الدولى بشكل اوسع.

وأشار المسئولون إلى أن تدمير أهداف داعش فى سوريا والعراق يحد على نحو أكبر من قدرة التنظيم على التخطيط للإرهاب وتنفيذ العمليات .
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