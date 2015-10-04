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مقتل وجرح 21 مدنيًا جراء قصف للحوثيين على الأحياء السكنية بتعز اليمنية

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مقتل وجرح 21 مدنيًا جراء قصف للحوثيين على الأحياء السكنية بتعز اليمنية مقتل وجرح 21 مدنيًا جراء قصف للحوثيين على الأحياء السكنية بتعز اليمنية
أكد نقيب الأطباء فى محافظة تعز (256 كم) جنوب العاصمة اليمنية صنعاء مساء اليوم الأحد، مقتل أربعة مدنيين وإصابة 17 آخرين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل الحوثيين وقوات الجيش الموالى للرئيس اليمنى السابق على صالح.

وقال الدكتور صادق الشجاع، إن حصيلة القتلى والجرحى فى صفوف المدنيين ترتفع بشكل يومى نتيجة استمرار القصف العشوائى على المدينة، فى حين باتت مستشفيات تعز مهددة بالإغلاق.

وتابع: "حتى الآن حوالى عشرين من مستشفيات تعز أغلقت لعدة أسباب من بينها تمركز القناصة الحوثيين بداخلها، إلى جانب قرب تلك المستشفيات من مواقع الاشتباكات المسلحة والمواقع المستهدفة من قبل طيران التحالف العربي".

وأوضح، أن خمس مستشفيات فقط لا تزال تعمل وهى "مهددة بالإغلاق نتيجة انعدام مادة الديزل وبعض المستلزمات الطبية جراء الحصار المفروض من قبل الحوثيين وقوات صالح على المدينة".

وناشد الشجاع، اليمنية ممثلة بوزارة الصحة إلى جانب منظمات الصحة الدولية بوضع حلول عاجلة لمنع إغلاق تلك المستشفيات، وإلا "فإن كارثة صحية كبيرة ستحل على محافظة تعز".

وعلى جانب آخر، قالت مصادر من المقاومة الشعبية، إن 42 مسلحا من الحوثيين وقوات صالح قتلوا وجرح 27 آخرين فى قصف لطيران التحالف العربي.

وقصف طيران التحالف بحسب المصادر ذاتها، مواقع تمركز الحوثيين وقوات صالح فى منزلى القياديين الحوثيين عبدالولى الجابرى وعبدالوهاب الجنيد، إلى جانب مقر العسكرى والدفاع الجوى وشارع الستين شمال المدينة حيث دمر فى ذلك الموقع مخزن أسلحة.
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مصر 365

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