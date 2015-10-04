فيديو بثته وزارة الدفاع الروسية لغارتها على داعش بسوريا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، مقاطع فيديو للضربات الجوية الروسية لمواقع تنظيم داعش الإرهابى في سوريا، وبينت المقاطع تدمير عدداً من مقرات التنظيم في أماكن متفرقة من البلاد، والتي استخدمت فيها قنابل موجهة.

ودمر الطيران الحربي الروسي أحد المواقع التابعة لداعش في محافظة إدلب السورية، وبينت الصورة الإصابة المباشرة للمكان واندلاع حرائق عقب الضربة وتم تدمير أوكار وورش لتصنيع السلاح في المكان بشكل كلي.

وبين مقطع آخر إصابة مخزن للسلاح خاص بالإرهابيين بدقة متناهية، وذلك في منطقة جسر الشغور، علاوة على تدمير منشئات كانت تستخدم من قبل التنظيم الإرهابي للقيادة والاختفاء.