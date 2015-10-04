أخبار عاجلة

القاهرة أبوظبي: تحليل مباريات الأسبوع الـ23 من الدوري الممتاز مع حازم إمام وخالد بيومي -
أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

نادى الجالية المصرية بمسقط يكرم القنصل حازم حسن ويستقبل السفير الجديد

Google+ Print
نادى الجالية المصرية بمسقط يكرم القنصل حازم حسن ويستقبل السفير الجديد نادى الجالية المصرية بمسقط يكرم القنصل حازم حسن ويستقبل السفير الجديد
أقام نادي الجالية المصرية بمسقط حفل وداع للمستشار حازم حسن حنفي القنصل بالسفارة المصرية بمسقط بمناسبة انتهاء فترة عمله ولدوره الكبير والفعال في خدمة أبناء الجالية اثناء فترة عمله بالسفارة والسلطنة والتى قدم خلالها العديد من الخدمات للجالية المصرية، حيث كان مثالاً يحتذى به فى التعامل والاحترام والاخلاص والتفاني فى العمل.

وكرم أعضاء مجلس ادارة نادي الجالية المصرية بمسقط هدية تذكارية تقديراً للمستشار حازم حنفي لتظل ذكرى طيبة عن فترة عمله بسلطنة عمان.

فى نفس الوقت استقبل نادي الجالية السفير المصري الجديد صبري مجدي صبري وأعضاء السفارة فى لقاء مفتوح وترحيبي .. قام أبناء الجالية من خلاله بالترحيب بالسفير صبري مجدي وطرح العديد من الاستفسارات والطلبات وعرض بعض المشاكل التى يواجهونها .

حضر الحفل السفير صبري مجدي صبري ووزير مفوض رانية البنا، وملحق الدفاع المصري حازم عبدالرحيم والمستشار اشرف شاكر .. ومها شاهين سكرتير ثان .. وكان فى استقبالهم ضياء الدين عمر رئيس نادي الجالية المصرية بمسقط وأعضاء مجلس ادارة النادي وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365