نادى الجالية المصرية بمسقط يكرم القنصل حازم حسن ويستقبل السفير الجديد

أقام نادي الجالية المصرية بمسقط حفل وداع للمستشار حازم حسن حنفي القنصل بالسفارة المصرية بمسقط بمناسبة انتهاء فترة عمله ولدوره الكبير والفعال في خدمة أبناء الجالية اثناء فترة عمله بالسفارة والسلطنة والتى قدم خلالها العديد من الخدمات للجالية المصرية، حيث كان مثالاً يحتذى به فى التعامل والاحترام والاخلاص والتفاني فى العمل.

وكرم أعضاء مجلس ادارة نادي الجالية المصرية بمسقط هدية تذكارية تقديراً للمستشار حازم حنفي لتظل ذكرى طيبة عن فترة عمله بسلطنة عمان.

فى نفس الوقت استقبل نادي الجالية السفير المصري الجديد صبري مجدي صبري وأعضاء السفارة فى لقاء مفتوح وترحيبي .. قام أبناء الجالية من خلاله بالترحيب بالسفير صبري مجدي وطرح العديد من الاستفسارات والطلبات وعرض بعض المشاكل التى يواجهونها .

حضر الحفل السفير صبري مجدي صبري ووزير مفوض رانية البنا، وملحق الدفاع المصري حازم عبدالرحيم والمستشار اشرف شاكر .. ومها شاهين سكرتير ثان .. وكان فى استقبالهم ضياء الدين عمر رئيس نادي الجالية المصرية بمسقط وأعضاء مجلس ادارة النادي وعدد كبير من أبناء الجالية المصرية .

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