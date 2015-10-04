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نتنياهو يقرر السماح للمتطرفين بزيارة المسجد الأقصى

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نتنياهو يقرر السماح للمتطرفين بزيارة المسجد الأقصى نتنياهو يقرر السماح للمتطرفين بزيارة المسجد الأقصى
قالت القناة العاشرة بالتلفزيون الإسرائيلى مساء اليوم إن اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالمجلس الوزاري المصغر، والذي انعقد لأكثر من ” 4 ” ساعات صدر عنه عدة قرارات ضد الفلسطينيين.

وأوضحت القناة أنه من القرارات تسريع هدم بيوت منفذي العمليات ضد الاحتلال والمستوطنين، وتكثيف الاعتقالات الإدارية بحق الفلسطينيين، وتعزيزات القوات بالقدس والضفة الغربية، وإبعاد المرابطين عن المسجد الاقصىو السماح للمتطرفين بزيارة الأقصى .

وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت منع الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة بالقدس الشرقية لمدة يومين إثر مقتل إسرائيليين اثنين فى هجومين نفذهما فلسطينيان قتلتهما الشرطة الإسرائيلية .

وأوضحت الشرطة أن هذا الإجراء الاستثنائى يشمل الغالبية الكبرى من فلسطينيى القدس الشرقية المحتلة غير المقيمين فى البلدة القديمة على ان يسمح بالدخول فقط خلال يومين للإسرائيليين والمقيمين فى البلدة القديمة والسياح واصحاب المحلات والتلاميذ.
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