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مركز "فتا" الفلسطينى يباشر تنفيذ مشروع إنارة منازل فقراء غزة بالكهرباء

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قام المركز الفلسطينى للتواصل الإنسانى "فتا" بتنفيذ مشروع تزويد منازل الفقراء والمحتاجين باللمبات الليد الكهربائية بتمويل من عضو مجلس إدارة المركز ميشيل الصايغ، وذلك مع تفاقم معاناة سكان قطاع غزة نتيجة أزمة الكهرباء وتقاعس الجهات المسئولة عن إيجاد حل جذرى للأزمة.
>مركز فتا ينير منازل فقراء غزة -اليوم السابع -10 -2015
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مركز فتا ينير منازل فقراء غزة


>وقال منسق المشروع، فى تصريحات صحفية، إن فريقا من المتطوعين الفنيين باشروا عملهم الفنى فى كافة مناطق القطاع، الخطوة التى لاقت ترحيبا من طرف الأسر المستفيدة من المشروع ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع 500 أسرة.
>مركز فتا الفلسطيني يساعد فقراء غزة -اليوم السابع -10 -2015
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مركز فتا الفلسطيني يساعد فقراء غزة


>وأكد منسق المشروع أن هذا المشروع تعبير للحس الوطنى والإنسانى اتجاه أهلنا الصامدين فى قطاع غزة رغم الأزمات المتتالية، مشيرا إلى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس مجلس إدارة المركز جليلة دحلان، وحرصها على أن يكون غالبية المستفيدين من هذا المشروع هم من الأسر الفقيرة والمهمشة فى القطاع.
>أجهزة تستخدم فى الإنارة -اليوم السابع -10 -2015
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أجهزة تستخدم فى الإنارة

أعضاء مركز فتا ينيرون منازل الفقراء فى غزة -اليوم السابع -10 -2015
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أعضاء مركز فتا ينيرون منازل الفقراء فى غزة

شباب مركز فتا ينيرون منازل فقراء غزة -اليوم السابع -10 -2015
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شباب مركز فتا ينيرون منازل فقراء غزة


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