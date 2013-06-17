وزير العدل: لدينا 28 جهازا رقابيا تفتقد التنسيق لمكافحة الفساد

«طلعت» و«جنينة» يتغيبان عن اجتماع اللجنة التنسيقية.. و«بجاتو»: تفعيل دور الأجهزة الرقابية هو التحدي الحقيقي لمواجهة الفساد

كتب : أحمد ربيع وطارق صبرى منذ 58 دقيقة

أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أمس، أن الوزارة مهتمة بالعمل على مكافحة الفساد، والتعاون مع المؤسسات الدولية في نقل خبراتها لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، خاصة في التنسيق بين الأجهزة الرقابية، مرجعا السبب إلى أن مصر بها ما يزيد على 28 جهازاً رقابياً، مشددا على ضرورة التنسيق بينها.

واعتبر أن ذلك يحتاج إلى آليات وطرق حديثة توفر جهد تلك الأجهزة وتمنع ازدواجية التحريات التي تقوم بها أو تضاربها.

وشدد وزير العدل، خلال اجتماع اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، على أن اللجنة هي الجهة الرسمية الوحيدة التي تختص بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية، وتابع: «كما أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

فيما تغيب المستشاران طلعت عبدالله، النائب العام، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عن حضور اجتماع اللجنة.

من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون النيابية والقانونية، قبل مغادرة الاجتماع متوجها إلى مجلس الشورى لاستكمال مناقشات قانون مجلس النواب باللجنة التشريعية، إن مكافحة الفساد من أهم الموضوعات التى تشغل مصر بعد الثورة، ولفت إلى أن انتشار الفساد هو أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير، وأن الدستور وضع مادة للهيئة القومية للفساد، متوقعا أنه إذا تم تفعيل اختصاصها ستكون سندا مهما لمكافحة الفساد.

ونصح «بجاتو»، خلال كلمته بالمؤتمر، باستعراض الديمقراطيات الناشئة وكيفية مكافحة الفساد بها وبنيتها التشريعية مع وضع خصوصية الوضع المصري في الاعتبار.

واعتبر «بجاتو» أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية والعمل على سد الثغرات بها ومواجهة النقص اللوجستي لديها وعدم إهمالها في جزر منعزلة هو «التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر الآن».

وقالت الممثلة المقيمة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة أنيتا نيرودي، إن البرنامج مشغول بدعم مجالات عديدة لمكافحة الفساد أبرزها العدالة الانتقالية، ولفتت إلى أن الأمم المتحدة تدرك أهمية وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد في مصر باعتبارها «خطوة مهمة لتحديث وضع المؤسسات المختلفة بها» ونبهت إلى أنه يجب التعاون مع منظمات المجتمع المدني بهدف تعريف المواطنين كيفية مكافحة الفساد.

وأوضحت أنه من الضروري تعريف الطلاب بآليات مكافحة الفساد في المناهج الدراسية باعتبار ذلك أحد طرق مكافحته.

من جانبه، أكد كلينتون وايت، نائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أن الفساد يعوق الديمقراطية والنمو الاقتصادي، مشددا على اهتمام الحكومة الأمريكية بتقديم الدعم للشعب والحكومة المصرية في مجال مكافحة الفساد.