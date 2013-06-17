الخميس المقبل.. انعقاد مؤتمر الجمعية المصرية للأنف والأذن والحنجرة

يعقد مؤتمر الجمعية المصرية للأنف والأذن والحنجرة مؤتمرها السنوى القومى فى الفترة من 20 : 21 يونيو الجارى.

وصرح الدكتور أحمد عاطف أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بطب القاهرة سكرتير عام المؤتمر بأن هذه الجمعية هى أقدم وأول جمعيات الأنف والأذن والحنجرة فى الدول العربية والشرق الأوسط.

ويعتبر هذا المؤتمر هو الملتقى السنوى لكافة أطباء الأنف والأذن من محافظات مصر ومن مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة والبلاد العربية حيث يحضره سنويا أكثر من 300 طبيب يضم المؤتمر هذا العام حوالى 85 محاضرة وأكثر من 6 حلقات نقاش تتناول آخر المستجدات العلمية فى مجال زرع القوقعة لمرضى الصم الكامل ومجال جراحات قاع الجمجمة ومناظير الأنف والأذن كما تضم حلقات نقاشية عن أورام الحنجرة وأورام الحنجرة والرأس والرقبة والالتهابات المزمنة للأنف والأذن.

وأشار إلى أنة سيتم تدشين المجلة المصرية للأنف والأذن والحنجرة فى صورتها الجديدة على هامش المؤتمر وسيكون هناك جلسات مخصصة لمجالات السمعيات والتخاطب وأخرى لشباب الأطباء وجلسة كاملة تتناول شرح الطرق الأكاديمية لنشر الأبحاث الطبية ويضم المؤتمر هذا العام 6 ضيوف أجانب من الولايات المتحدة وأوروبا والهند حيث يتم مناقشة آخر المستجدات الطبية فى هذا المجال.

يذكر أن المؤتمر يخصص جلسة لشباب الأطباء تحت سن الـ 35 عاما يتم عرض الحالات المختلفة فى مجال الأنف والأذن والحنجرة كما توجد جلسة كاملة للملصقات الطبية "البوستر" ويوجد معرض كبير للأجهزة الطبية يضم احدث ما توصل إلية العلم فى الأجهزة الطبية فى تخصص الأنف والأذن.

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