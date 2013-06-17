حسام المهدي: انتهينا من تصوير 70% من مشاهد مسلسل "خلف الله"

كتب : هند سعد الدين الإثنين 17-06-2013 17:10

صرح المنتج حسام المهدي، أن المخرج حسني صالح انتهى من تصوير حوالي 70% من مشاهد مسلسله الجديد "خلف الله"، وأن تتر المسلسل سيكون من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان محمود طلعت وغناء علي الحجار.

وأكد أن المسلسل سيعرض حصريا على قنوات دريم. وأضاف أنهم متوقفون اليوم عن التصوير بسبب سفر نور الشريف، خاصة أنه متواجد في معظم مشاهد المسلسل، أي أنهم لا يستطيعون أن يصوروا من غيره، ولكنهم سيستأنفون التصوير الخميس المقبل، مؤكدا أن التصوير سيستمر إلى العشر الأوائل من شهر رمضان المقبل.