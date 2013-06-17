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مرسي يهنئ نواز شريف على توليه منصب رئيس وزراء باكستان

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مرسي يهنئ نواز شريف على توليه منصب رئيس وزراء باكستان مرسي يهنئ نواز شريف على توليه منصب رئيس وزراء باكستان

كتب : أ ش أ منذ 1 دقيقة

بعث الرئيس الدكتور محمد مرسي برسالة تهنئة إلى رئيس الوزراء الباكستاني محمد نواز شريف، على توليه مقاليد السلطة في إسلام أباد.

وعبر مرسي في رسالته، عن سعادته بتولي شريف منصب رئيس وزراء باكستان، بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية، متمنيا له كل الخير والنجاح في تحقيق المهام المسندة إليه.

وذكرت الإذاعة الباكستانية أن الرئيس المصري أعرب أيضا في رسالته إلى نواز شريف، عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، والعمل معا لدفع التعاون المتبادل بطريقة تعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين.

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