لماذا يتغير لون الجلد إلى الأزرق الغامق عند البعض؟

أرسل قارئ يتساءل ما سبب تغير لون كف اليد، والأصابع فجأة إلى اللون الأزرق مثل الصبغة وتستمر هذه الحالة فترة ثم تزول مع العلم أنى لم أتعرض لبرد وفحوصات الدم سليمة فقط أعانى من نقص حديد.

يجيب الدكتور أحمد فؤاد استشارى الجراحة العامة أن حالة هذا المريض نتيجة لنقص الحديد بالدم الذى يعنى نقص الهيموجلوبين الذى يؤدى بدوره إلى نقص الأكسجين بالدم وهذا يعنى عدم تغير لون الدم الوريدى القاتم إلى لون الدم المؤكسد الشريانى الفاتح.

لذلك أنصح ذلك المريض بضرورة علاج نقص الحديد، وممارسة الرياضة اليومية، وتعديل البرنامج الغذائى الخاص بك.

يذكر أن تغيرات لون الجلد أمر شائع والتى لا تسبب ضررا والمسئول عن ‏لون الجلد هو الميلانين (القتامين)، وهو بروتين تصنعه خلايا الميلانين.‏فالبشرة السمراء تحتوى على تركيز عال من الميلانين، والبشرة الفاتحة بها تركيز أقل، ومستوى ما يحويه جلدك من ميلانين ويلعب تعرض البشرة للشمس دورا فى تغير لون الجلد وخاصة الوجه والكفين

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