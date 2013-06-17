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رئيس "الأعمال السعودي المصري" يهدد بسحب استثمارات السعوديين من مصر لتعثر مشروعاتهم

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رئيس "الأعمال السعودي المصري" يهدد بسحب استثمارات السعوديين من مصر لتعثر مشروعاتهم رئيس "الأعمال السعودي المصري" يهدد بسحب استثمارات السعوديين من مصر لتعثر مشروعاتهم
بن محفوظ: حجم الاستثمارات يبلغ نحو 2 مليار ريال سعودي.. إضافة إلى قضية "نابسكو"

كتب : أ ش أ منذ 4 دقائق

حذر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الله بن محفوظ من أن عددا من المستثمرين السعوديين بمصر قد يضطرون لسحب استثماراتهم من إذا لم توجد حلول لمشروعاتهم المتعثرة هناك.

وقال بعبد الله بن محفوظ، في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية" ، اليوم، "سنذهب إلى ملتقى الاستثمار في المقرر عقده في 25 يونيو الجاري كمستثمرين سعوديين لديهم رسالة واضحة، وأضاف "في حال عدم وجود حلول لقضايا استثماراتنا بنهاية العام الجاري، فإننا لن نستثمر مجددا، وسنسحب استثماراتنا القائمة".

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر، التي يجرى معالجتها في الوقت الحالي تبلغ نحو 2 مليار ريال سعودي، إضافة إلى قضية "نابسكو"، وقال: إن تلك الاستثمارات تعود ملكيتها لرجلي الأعمال، عبد الرحمن شربتلي، وعمر أفندي. وقال عبد الله بن محفوظ الذي كان في زيارة أمس لمصر التقى خلالها السفير السعودي بالقاهرة أحمد قطان "قدمت للسفير صورة من تقرير المجلس الذي يوضح المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر".. وأضاف: أن السفير كشف أن أحد أهم الشركات الاستثمارية المتعثرة في مصر، تم إيجاد الحلول لها.

وأوضح أن شركة "نوباسيد" العائدة ملكيتها لعبد الإله كعكي تم حل إشكالية تعثرها، وستسلم لمالكها خلال الأسبوع الجاري أو المقبل كأقصى حد، وذلك على أن يحضر المالك إلى مصر لإنهاء الإجراءات اللازمة لذلك واستلامها رسمياً. وتابع: أطلعني السفير على بقية الشركات المتعثرة هناك، وقام بتكليف القنصل التجاري للمتابعة معنا، وذلك حتى نتمكن من وضع جدول زمني للقضايا والمشاريع السعودية المتعثرة في مصر، وإيجاد الحلول المناسبة لها".

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