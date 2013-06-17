لأصحاب المعدة الضعيفة.. ابتعدوا عن القهوة المغلية

المصريون بطبعهم يعشقون القهوة المغلية أو القهوة التى تغلى حتى يظهر لها وجه "القهوة ذات الوش" المعروفة والتى يحبها أغلب المصريين، ومشكلة هذا النوع من القهوة أنه يزيد من احتقان المعدة، ويتسبب لها فى أضرار.

الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى والكبد وعضو جمعية الكبد بلندن يوضح مدى أهمية أن يغير المصريين من عاداتهم ويحاولون التغيير من شربهم المستميت للقهوة التى يتم غليها، فغليان القهوة جيد وغير ضار ولها العديد من المنافع إلا أنها تضر كثيرا أصحاب المعدة الضعيفة كما أنه يعمل على إضعافها خاصة أن أكبر مشكلة فى عادات الشخص الذى يشرب القهوة فى الصباح دون أن يأكل.

وأضاف أن القهوة المغذية تعمل على إلهاب المعدة وجدارها كما أنها تساعد على الإحساس بألم فيها لدى بعض الناس، كما أنها إذا تم تناولها دون طعام يسبقها قد تعمل على إيلام الشح، لذا ينصح الدكتور محمد بالقهوة غير المغلية وهى الطريقة المثلى لشرب القهوة والانتفاع بمنافعها والابتعاد عن مضارها.

أو ما يطلق عليها الأميركان، وهى القهوة التى لا تغلى كثيرا لذا لا تؤدى إلى إيذاء المعدة كما أن شربها باللبن يكون أفضل كثيرا فهو يغير من خصائصها لكنه يفيد شاربها.