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بالصور.. اجتماع مدير شرطة السياحة بضباط الإدارة لتأمين المنشآت السياحية

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اجتمع اللواء أحمد مصطفى شاهين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، صباح اليوم، باللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة ووكيل الإدارة للسياحة ومدير الإدارة للآثار، ومساعدى المدير العام ومديرى الإدارات ورؤساء الأقسام بجميع المناطق الجغرافية فى بمقر الإدارة.

وبدأ شاهين الاجتماع بالترحيب بجميع القيادات والضباط وهنأهم بالحركة العامة والداخلية، وأكد ضرورة تغيير خطط التأمين على أرض الواقع لجميع المناطق الأثرية والسياحية، ووضع خطط فعلية وضرورة العمل بجدية لتنفيذ تعليمات وزير الداخلية، خصوصا فى الوقت الراهن، لأن التأثير على أى منشأة سياحية لا يخص الإدارة فقط، بل يخص الاقتصاد المصرى والعمل باحترام وحب والتواصل بين المرؤوسين

كما أكد ضرورة توعية جميع القوات بالخدمات لمعرفة الدور الذى يقومون به ضرورة التسليح وأهمية التدريب لجميع القيادات والمديرين والرؤساء والضباط والأفراد والمجندين، والعمل على حل جميع المشكلات التى تواجهنا بالعمل.

وأوضح اللواء أحمد مصطفى شاهين، خلال اجتماعه ضرورة توفير أوجه الرعاية لجميع الضباط والأفراد والمجندين، وتوفير الأثاثات والأجهزه الكهربائية.

وأشار إلى ضرورة العمل الجماعى، وبالأخص فى المعلومات السياسية والجنائية التى تضر بالبلد مع جميع الجهات الرقابية، وكذلك حسن التعامل مع الزائرين والأجانب وتلبية جميع الطلبات الممكنة، وأشاد شاهين بمجهود بعض الضباط فى شن الحملات والإزالات، وضرورة صرف مكافآت لهم، وأكد على الجميع فى ختام الاجتماع بضرورة العمل بحرفية على أرض الواقع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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